JoJo Siwa comparte cómo se relaciona con Britney Spears y la "dura" experiencia del estrellato infantil

"Creo que he tenido un gran sistema de apoyo a mi alrededor, pero ser una estrella infantil es difícil", recordó JoJo. "Siempre fui educada en casa, por lo que nunca tuve a una persona acosando, como si no fuera algo para mí. Una noche, fui a un parque temático de Halloween. La gente me gritaba, 'JoJo Siwa,'j*dete'."

Ella continuó, "Ningún niño de 14 años quiere escuchar eso. Cada vez que paso por algo, me recuerda el otro lado, lo que es bueno".