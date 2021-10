Sarah Jessica Parker reveló la fecha de estreno del reboot de Sex and the City

"Hola desde la ciudad de Nueva York, la Quinta Avenida", dijo SJP. "Filmando mientras hablamos, el próximo capítulo de Sex And The City, o como nos gusta llamarlo, And Just Like That, con algunos amigos queridos". El video incluye imágenes detrás de escena del trío en las calles de la ciudad de Nueva York una vez más.

Aunque el personaje de Kim Cattrall, Samantha, se echará mucho de menos en el reboot, algunos de los "amigos queridos" que regresan de la serie original incluyen al amor de toda la vida de Carrie, Mr. Big (Chris Noth), el marido de Miranda, Steve (David Eigenberg), y el esposo de Charlotte, Harry (Evan Handler).