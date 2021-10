Emily Ratajkowski acusa a Robin Thicke de tocarle los pechos en el video de Blurred Lines

Gregory Pace/Shutterstock, Broadimage/Shutterstock

Blurred Lines subió a la cima de la lista Billboard Hot 100 en 2013. Sin embargo, algunos criticaron la canción por su letra y dijeron que hacían referencia al sexo no consensual.

"Pharrell y yo nunca escribimos ni jamás escribiríamos una canción con una connotación negativa como esa", dijo Thicke en una entrevista de 2015 con The New York Times. "Creo que la canción por sí sola, no creo que hubiera existido. Una vez que salió el video, eso cambió la conversación".

Si bien "Martel tenía la intención de que el video subvierte la dinámica de poder", escribió The Sunday Times, Ratajkowski señaló en su libro, "Con ese único gesto, Robin Thicke les había recordado a todos en el set que las mujeres no estábamos realmente a cargo. Yo no tenía ningún poder real como la chica desnuda bailando en su video musical. Yo no era más que el maniquí contratado".