Detalles del reencuentro de Benjamín Vicuña y la China Suárez en España

"Intento, a pesar del dolor, de que en los duelos las cosas son internas y son reales. Soy un tipo grande, tengo 42 años, no es joda, pero bueno, yo trato de entender los contextos cuando ustedes u otros programas tiran fruta. Y tratar de no sentirme agredido ni molestarme. No quiero ser un tipo pesado, pero ya pedí respeto y no hubo respeto".