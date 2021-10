5 explosivas veces que Residente se peleó con otras celebridades

El 29 de septiembre, el puertorriqueño le dio una contundente respuesta a través de un video en Instagram.

"Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys", comenzó. "Yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón".

"Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa' los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot".