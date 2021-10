Un nuevo video muestra más pistas sobre la pelea de Gabby Petito y Brian Laundrie

En ese clip, Gabby admite entre lágrimas haber abofeteado a Brian. Cuando un oficial le pregunta si el hombre la golpeó, el audio distorcionado hace que sea difícil escuchar su respuesta completa. El viernes, 1º de octubre, el departamento lanzó un nuevo video de cámara corporal, en el que el sonido es más claro.

El video, publicado en Fox News, muestra a un oficial preguntándole a Gabby si Brian la golpeó. Ella responde, " Supongo, supongo, sí, pero le pegué primero... él como que, me agarró la cara, como, supongo... No le gustó, me pegó en la cara. No, como, me dio un puño en la cara o algo así".

Ella continúa en el nuevo video, "Él, como que, me agarró con su uña, y supongo que es por eso que parece... definitivamente corté aquí mismo, [señala la mejilla] porque puedo sentirlo. Cuando lo toco, se quema".

La persona que llamó al 911 le había dicho a la policía que "el caballero estaba abofeteando a la chica", y agregó, "Corrieron arriba y abajo de la acera. Él procedió a golpearla, se subió al auto y se fueron".