Ellen Pompeo recuerda una intensa pelea con Denzel Washington en el set de Grey’s Anatomy

Después de hablar sobre el poder de superestrella y la presencia de Denzel durante el último episodio de su podcast, Tell Me with Ellen Pompeo, la actriz le reveló a su invitado y ex coprotagonista, Patrick Dempsey, que una vez le gritó una frase improvisada a otro personaje durante una emotiva escena, y esto alteró un poco las cosas.

"Yo estaba como, 'Mírame cuando te disculpes. Mírame'", recordó que le gritó al actor durante la escena. "Y eso no estaba en el diálogo. Y Denzel se volvió loco. Me dijo, 'Soy el director. No le digas qué hacer'".