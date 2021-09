La verdad sobre la relación de Angelina Jolie y The Weeknd

En agosto, el músico le dijo a GQ que, de alguna manera, es más fácil salir con celebridades. De hecho, el artista confesó que se siente culpable por querer salir con alguien que no es famoso, ya que no está acostumbrado a estar en el ojo público y todo lo que viene con el territorio.

"Me siento culpable. Por eso no... trato de no hacer demasiado. Solo trato de no llamar la atención sobre mí mismo", admitió. "Y me encanta estar en situaciones normales, hombre. Es una gran sensación. Poder simplemente salir a caminar y no estar en un maldito SUV".