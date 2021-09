Lele Pons no quiere que nadie se “avergüence” de sus problemas de salud mental

VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Pons agregó, "De hecho, quiero hacer más cosas de salud mental. Simplemente tengo tantas ideas que quiero hacer que no tienen que ver con mi YouTube o hacer una serie documental. Ni siquiera se trata de mí. Es algo que tiene que ver con otras personas también".

Y, Pons espera inspirar a los fanáticos a ser ellos mismos, pase lo que pase.

"He tenido ídolos en los que pienso, 'Quiero ser así', pero nunca me cambio para ser como alguien porque tú eres tú", dijo. "No he creído tanto en mí como ahora y desearía haberlo hecho cuando era más joven porque habría tenido una piel más gruesa. No dejes que nadie te cambie o te haga sentir que no vales la pena. No dejes que nadie te abuse mentalmente. Cree en ti mismo, ámate a ti mismo".

El cantante de Bubble Gum aconsejó, "Nadie te amará a menos que te ames a ti mismo primero. Ponte a ti mismo primero porque, al final del día, solo te tienes a ti. Eres tu mejor amigo. Ya sabes, así que por favor cree en ti mismo y sé amable contigo mismo. Y eso será lo mejor que puedas hacer".