Maluma finalmente rompió el silencio sobre los rumores de romance con Kim Kardashian

"La gente empezó a hablar de eso", compartió. "No sé por qué empezaron a preguntarle eso. Tal vez porque se estaba divorciando y todo eso, ¿sabes? Pero no, somos buenos amigos". En cuanto al estatus del par ahora, Maluma continuó, "No hablamos tan a menudo, pero sí, somos buenos amigos y siempre nos deseamos lo mejor el uno al otro".

La madre de cuatro también abordó los rumores de citas durante el especial de reunión de Keeping Up With the Kardashians en junio. Cuando el presentador Andy Cohen preguntó si los dos estaban saliendo y ella dijo que no, que solo eran amigos.