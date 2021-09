¿Qué hay detrás de la orden de aprehensión de Inés Gómez Mont, ex conductora de Ventaneando?

El martes 28 de septiembre, por primera vez, Inés Gómez Mont se pronunció al respecto.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, señaló: "He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito... Esos hechos son absolutamente falsos... ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso", indicó.