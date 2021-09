Khloé Kardashian nos actualiza sobre las mansiones conjuntas que construyeron ella y Kris Jenner

Las estrellas han estado trabajando en sus nuevos hogares y su nuevo show.

Khloé Kardashian pudo haber disfrutado de un descanso de estar frente a la cámara después de terminar Keeping Up With the Kardashians, pero su mamá Kris Jenner estaba ansiosa por comenzar a trabajar en la próxima serie de Hulu de las Kardashian-Jenner.

"Desde 2007, no hemos pasado seis semanas sin filmar", explicó Khloé durante The Late Late Show With James Corden, el lunes, 27 de septiembre, y agregó, "Así que estos seis meses sin filmar son los más largos que he tenido, y fue extraño al principio. Pero en realidad, agradable por un minuto porque tenemos que recordar, 'Oh, no estoy conectado con el micrófono todo el tiempo. No tengo que estar en el cabello y el maquillaje todo el día'. Fue agradable".