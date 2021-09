La autora del nuevo libro de Grey’s Anatomy revela cómo es realmente Ellen Pompeo en el set

¡Llamando a la Dra. Grey!

Lynette Rice, autora de How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, visitó Daily Pop de E! News el martes, 28 de septiembre, para revelar más secretos detrás de escena de la exitosa serie dramática de ABC, incluida la experiencia de trabajar con la estrella número uno de Grey's Anatomy, Ellen Pompeo.