La familia de Gabby Petito pide justicia y revelan un nuevo tributo en su honor

Durante la emotiva conferencia de prensa, Jim junto con la madre de Gabby, Nicole Schmidt, y su padre Joseph Petito, mostraron tatuajes a juego inspirados en Gabby, que era artista. Sus nuevos tatuajes dicen "Let It Be" y "Believe".

"Quería tenerla conmigo todo el tiempo", explicó Nicole mientras contenía las lágrimas. "Siento que esto ayuda a eso".

Joseph agregó, "Aquí está el final. Necesitamos cosas positivas para superar esta tragedia que sucedió. No podemos permitir que su nombre sea tomado en vano. Necesitamos cosas positivas".