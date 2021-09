El nuevo documental de Britney Spears revela detalles impactantes de su divorcio de Kevin Federline

"Me sorprendió la gran parte de la atención puesta en Britney, su madre, para vender una historia para la revista People en lugar de centrarse en Kevin", se lee en el comunicado. "Lo que le pasó a Britney fue hace un año y la gente necesita adaptarse a los tiempos".

Spears, que comparte a sus hijos Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, con su ex, supuestamente escribió que sus abogados la "obligaron" a divorciarse de Federline porque "ella fue a visitarlo a Nueva York y él no la vio ni a los niños", decía la carta, "y sus abogados decían que si ella no se divorciaba él lo haría él mismo". E! News se ha puesto en contacto con los ex abogados de Spears en busca de comentarios.