Honey Boo Boo nos presenta a su nuevo novio Dralin Carswell

En una entrevista antes de su cumpleaños número 16 en agosto, la ex estrella de TLC compartió con Teen Vogue que no "tiene muchos amigos" porque no sabe en quién puede confiar y que su círculo actual no se extiende mucho más allá de su novio. Como ella dijo, "Siento que la gente dice, 'Oh, Dios mío, soy amiga de Honey Boo Boo'".

Sin embargo, la adolescente también se apresuró a señalar que está entrando en una nueva fase en su vida, en la cual ha superado su conocido apodo y su personalidad frente a la cámara.