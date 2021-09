Jennifer Aniston revela cuál es su estatus romántico actual

"Nadie de importancia ha llegado a mi radar todavía", reveló. "Pero creo que es, creo que es hora. Creo que estoy lista para compartirme con otra persona".

Para Aniston, quien se separó de su esposo Justin Theroux en 2017 después de menos de tres años de matrimonio, tener una relación no había sido una prioridad. "No quería hacerlo durante mucho tiempo", compartió. "Me encantaba ser mi propia mujer. Sin ser parte de una pareja. He sido parte de una pareja desde que tenía 20 años, así que había algo realmente agradable en tomarme el tiempo".