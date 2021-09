Kylie Jenner comparte su mejor consejo para las futuras madres

Kylie Jenner comparte sus consejos para las futuras madres.

"Sé amable contigo misma", le dijo la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 24 años, a Elle.com en una entrevista publicada el 27 de septiembre. "La maternidad es un acto de equilibrio, ¡y solo trato de tomar un día a la vez!"

Y es un viaje, según compartió, que la ha cambiado. "La maternidad realmente se siente como algo que siempre tuve que hacer", dijo la madre de Stormi Webster, de 3 años. "Ver a Stormi experimentar todo por primera vez ha sido la mejor parte de estos últimos años".