Mira cómo Mila Kunis se molesta mientras defiende sus hábitos de baño

La estrella continuó, "Lo sé, esto explotó...". Ella también dijo sobre la conversación en el podcast, "Luego todos comenzamos a hablar de que no bañamos a nuestros hijos con mucha frecuencia, ni a nosotros mismos. Bueno, me ducho todos los días, pero no me lavo el cabello todos los días. Es como, no creo que eso sea una necesidad".

Mila le dijo a Ellen que su "intención" es bañar a los niños a diario, pero luego las cosas no salen como estaba planeado. "Me despierto todos los días y es como, 'Hoy, voy a bañar a mis hijos'. Y luego llega la hora de dormir y me olvidé de darles de comer".