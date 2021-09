¡Estos son todos los nominados a los Latin Grammy 2021!

Mejor Álbum de Rock

‘Curso de Levitación Intensivo' – Bunbury

‘Control' – Caramelos de Cianuro

‘Los Mesoneros Live Desde Pangea' – Los Mesoneros

‘Luz' – No Te Va A Gustar

‘El Pozo Brillante' – Vicentico

Mejor Canción Rock

‘Ahora 1' – Vicentico, compositor (Vicentico'

‘Distintos' - Andrés Giménez & Andreas Kisser, compositores (De La Tierra)

‘El Sur' - Santi Balmes & Julián Saldarriaga, compositores (Love Of Lesbian Featuring Bunbury)

‘Hice Todo Mal' – Anabella Cartolano, compositora, (Las Ligas Menores')

‘Venganza' - Emiliano Brancciari & Nicki Nicole, compositores (No Te Va Gustar y Nicki Nicole)

Mejor Álbum de Pop Rock

‘Mira Lo Que Me Hiciste Hacer' – Diamante Eléctrico

‘Mis Grandes Éxitos' - Adan Jodorowsky & The French Kiss

‘Origen' – Juanes

V. E. H. N. – Love Of Lesbian

‘El Reflejo' – Rayos Laser

Mejor Canción Pop/Rock

‘A Veces' - Diamante Eléctrico, compositores (Diamante Eléctrico)

‘Cosmos (Antisistema Solar)' - Santi Balmes & Julián Saldarriaga, compositores (Love Of Lesbian)

‘El Duelo' - Sergio Eduardo Acosta & León Larregui, compositores (Zoé)

‘Ganas' - Zoe Gotusso, Nicolás Landa & Diego Mema, compositores (Zoe Gotusso)

‘Hong Kong' - Alizzz, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, compositores (C. Tangana & Andrés Calamaro)

Mejor Álbum de Música Alternativa

‘Kick I' – Arca

‘Tropiplop' – Aterciopelados

‘Cabra' – Cabra

‘Un Segundo MTV Unplugged' – Café Tacvba

‘Calambre' – Nathy Peluso