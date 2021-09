Angelina Jolie y The Weeknd aumentan los rumores con esta nueva cita ¡Míralos!

Después de la cena, la fuente dice que Jolie y The Weeknd se fueron en su auto.

La estrella de Eternals y el cantante de Starboy aún no han abordado públicamente la naturaleza de su relación, sin embargo, es probable que la pareja permanezca callada sobre el tema.

Incluso cinco años después de solicitar el divorcio de Brad Pitt, Jolie sigue envuelta en una tumultuosa batalla por la custodia de sus seis hijos. Y después de salir con Selena Gomez y Bella Hadid, The Weeknd le confesó a GQ en agosto que dudaba en salir con mujeres que no son famosas porque no están acostumbradas a ser el centro de atención.