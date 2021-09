Una amiga de Gabby Petito detalla su supuesta relación “difícil” con un Brian Laundrie muy manipulador

Instagram

"No quiero que la gente diga que lo estoy llamando un manipulador total, pero él manipulará la situación para obtener lo que quiere", dijo Rose. "Y, ya sabes, él no quería que ella saliera una noche conmigo, y le robó su identificación porque no puedes entrar al bar sin tu identificación. Y esto realmente le molestaba a ella. Estás comprometido. No se supone que sea así".

Rose también ofreció su reacción a las imágenes de la policía que mostraban a los agentes hablando con Gabby y Brian después de responder a una llamada sobre la agresión doméstica denunciada el 12 de agosto. Las imágenes dejaron ver a Gabby visiblemente molesta y en ocasiones llorando mientras describía "peleas" con su prometido.