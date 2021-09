R. Kelly fue encontrado culpable en su juicio por tráfico sexual

Jason Wambsgans-Pool/Getty Images

En el transcurso del juicio que comenzó en un tribunal federal en Brooklyn el 18 de agosto, los fiscales llamaron a decenas de testigos, incluidos acusadores hombres y mujeres que afirmaron que fueron preparados para tener sexo y sufrieron abusos psicológicos.

El caso de la defensa fue más breve y se centró principalmente en los testigos que afirmaron no haber visto nunca a la estrella cometer ningún acto de abuso, y uno se refirió a R. Kelly como "caballeroso" con sus parejas, según Associated Press. Mientras tanto, el propio R. Kelly optó por no tomar el estrado de los testigos.