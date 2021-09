Katherine Heigl reflexiona sobre este controversial comentario que hizo sobre Grey’s Anatomy

"A medida que me acerco a mis 43 años en este planeta, esa desagradable voz insegura en mí ha comenzado a pasar de un rugido a un susurro", compartió. "Con la edad... esa sabiduría es saber no sólo quién eres realmente, sino lo que tolerarás y lo que no tolerarás sin importar lo que nadie piense".

"Así que hablo hoy y digo sin dudarlo ni arrepentirme... 14, 16, 17, 18 horas de trabajo NO son seguras", agregó. "NO son saludables. No pueden ni deben ser toleradas por más tiempo".

La actriz también se tomó un momento para elogiar a los miembros de producción por su trabajo, diciendo, "Crecí en escenarios de filmación y los equipos de los que siempre he estado rodeada han sido una especie de familia para mí".

"He celebrado los grandes y pequeños hitos de la vida con mis equipos", explicó. "Primer amor verdadero. Matrimonio. Bebés. Cumplir 21 años. Cumplir 30. Cumplir 40. Los equipos con los que he trabajado durante todos estos muchos años han sido tan fundamentales para hacerme quien soy como cualquier otra cosa duradera e importante en mi vida. Ellos han sido familia en ese sentido y siempre los he apoyado y seguiré estando a su lado".