Y así, Ben Affleck demuestra que es el fan Nº1 de Jennifer Lopez

Ben Affleck es verdaderamente el mayor fan de Jennifer Lopez.

El sábado, 25 de septiembre, el actor estuvo presente para apoyar a su novia en el evento Global Citizen Live en la ciudad de Nueva York, que marcó su primer concierto desde que confirmaron su romance.

La cantante interpretó canciones como su éxito Jenny From the Block, cuyo video musical de 2002 está protagonizado por Ben, así como I'm Real y Ain't It Funny con Ja Rule y All I Have con LL Cool J. Fuera del escenario, Jennifer, de 52 años, y Ben, de 49, fueron vistos abrazados y tomados de la mano.

Un día después, los dos fueron vistos sonriendo y caminando juntos en un parque de la ciudad.