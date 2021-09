La familia de Gabby Petito celebró un funeral público en su honor

Gabby fue encontrada muerta el fin de semana pasado en el Bosque Nacional Bridger-Teton en Wyoming después de desaparecer luego de un viaje por carretera a través del país con su prometido, Brian Laundrie, a quien las autoridades están buscando actualmente.

"Si hay un viaje que deseas hacer, hazlo ahora", dijo el padre de Gabby en su elogio. "Hazlo ahora mientras tienes tiempo. Si hay una relación en la que estás y que puede que no sea lo mejor para ti, déjala ahora".

El padrastro de Gabby, Jim Schmidt, quien había viajado a Wyoming para ayudar a buscarla y le rindió homenaje en el lugar donde se encontró su cuerpo, también habló en el servicio conmemorativo. Él habló de un tatuaje que ella tenía en el brazo, que decía "Let It Be", el título de la famosa canción de The Beatles, una de sus bandas favoritas.

"Está bien llorar por Gabby. Está bien sentir pena y dolor", dijo. "Pero queremos celebrarla y cómo vivió su vida. Necesitamos aferrarnos a todos esos maravillosos recuerdos que compartimos con ella porque esa será la respuesta. Déjalo ser".

En lugar de flores, la familia de Petito está pidiendo donaciones para la fundación que planean lanzar en su nombre.