Sarah Jessica Parker celebra su “amistad real” con Willie Garson en un conmovedor tributo

Luego, la actriz le ofreció su amor y sus condolencias al hijo de 20 años de Garson, Nathen. Como ella escribió, "Fuiste y eres la luz de la vida de Willie y su mayor logro fue ser tu papá. Estas fueron sus últimas palabras para mí. 'Grandes brazaletes por todas partes". Sí. Buena suerte Willie Garson".

Si bien Garson interpretó a un hombre abiertamente gay en Sex and the City, se identificó como heterosexual e incluso tuvo una cita con Parker años antes de que comenzara a filmarse la serie de HBO. Garson, que fue visto filmando escenas para revival And Just Like That, en agosto, le dijo a Out Magazine en 2000 que ellos "se convirtieron en mejores amigos, algo que creo que realmente se lee en el programa".