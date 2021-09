Debra Messing critica que Kim Kardashian sea la próxima presentadora de Saturday Night Live

Aparentemente, sí, ya que los fanáticos salieron en defensa de la estrella de Keeping Up With the Kardashians. Un usuario escribió, "A decir verdad, @DebraMessing, @KimKardashian acaba de terminar lo que probablemente sea el programa de televisión de reality más exitoso y de mayor duración de la historia y está lanzando una nueva serie en @hulu. Eso y sus trabajos paralelas' @skims & @kkwbeauty la convirtieron en billonaria. Es digna de @nbcsnl".

Sin embargo, algunos se pusieron del lado de Messing como un tuitero que escribió, "Ser rica y venderse a sí misma no es lo mismo que tener el talento para llevar un programa de comedia. Pero tuvieron a Elon Musk como presentador, así que, ¿qué esperamos?".