Tom Felton sufrió un aparente incidente médico en medio de un torneo de golf de celebridades

Tom Felton pareció haber sufrido un incidente médico durante una ronda de golf.

Antes de la Ryder Cup 2021, la estrella de Harry Potter participó en un partido de golf de celebridades el jueves, 23 de septiembre. Desafortunadamente, él no pudo completar el juego después de no sentirse bien. "En la Ryder Cup Celebrity Match del jueves, el actor y músico Tom Felton experimentó un incidente médico en el campo mientras participaba por Europa", le dijo un portavoz de la PGA a E! News. "Él fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento. No hay más detalles disponibles".

En las imágenes capturadas en el evento, se vio al actor recibiendo ayuda de los transeúntes antes de que lo acostaran en un carro y lo llevaran para recibir tratamiento adicional.