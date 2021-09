Marc Anthony debutó su romance sorpresa en los Latin Billboards

Marc Anthony mostró su nuevo romance en los Premios Billboard de la Música Latina 2021.

El jueves, 23 de septiembre, la cantante de I Need to Know de 53 años caminó por la alfombra roja con Madu Nicola, donde la pareja disfrutó de un beso de alto perfil. Marc vestía una camisa blanca y pantalones oscuros, mientras que Madu lucía glamorosa con un vestido largo negro.

Temprano en la noche, Madu usó su Instagram privado para compartir una foto de su look desde casa antes de llegar a la ceremonia de premiación. El maquillador Jamie Harper, quien fue el peluquero de Marc para el evento, volvió a publicar la foto en su historia de Instagram.