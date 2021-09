La causa de muerte de Willie Garson fue revelada

Willie Garson, estrella de Sex and the City, murió de cáncer de páncreas, según la información revelada por su familia.

Se publicó un obituario en The New York Times el jueves, 23 de septiembre, en homenaje al actor de 57 años, quien interpretó al personaje favorito de los fanáticos Stanford Blatch en la comedia de HBO, repitiendo su querido papel para la película de la franquicia y el próximo revival de la serie, And Just like That…

"William Garson Paszamant, más conocido como Willie Garson por sus muchos fanáticos y en toda la industria del entretenimiento, destacado actor de teatro, cine y televisión, murió a los 57 años en su casa de Los Ángeles", se lee en el obituario. "La causa fue el cáncer de páncreas".