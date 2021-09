El elenco de Bridesmaids se reunió por una importante causa

Pero Kristen necesitaba algo de claridad en la línea de tiempo: ¿Debería hacer esto ahora o debería, lo adivinaste, esperar un día más?

"No, no, no, no, no", dijo Carnie Wilson, "Definitivamente no [cantando al unísono con Wendy y Chynna Phillips] esperen un día más".

Y Kristen no podría estar más de acuerdo. "Todos recuerden votar", dijo, "y no solo recuerden votar sino también registrar a un amigo para votar". Porque, como ella dijo, "los amigos no permiten que los amigos se salten las elecciones".