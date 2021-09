Guardabosques expresa su arrepentimiento por su interacción con Gabby Petito y Brian Laundrie

Instagram

Hulls explicó que solo sabían lo que Petito y Laundrie compartieron durante su breve interacción (las imágenes de la cámara corporal de la interacción duran aproximadamente una hora) y que solo podían ignorar la información que se presentó, explicando que los oficiales no podían "permitir que nuestras emociones impulsaran la decisión".

"Es fácil decir eso cuando se puede analizar un video, minuto a minuto, y juzgarlo, en lugar de estar en el momento en el que vimos heridas leves y dos personas que se disculparon", dijo Hulls sobre las críticas que ella y el otro los oficiales que respondieron están enfrentando.

No obstante, Hulls se siente mal por no haber podido hacer "algo más" para ayudar a Petito. "Hay tantas circunstancias en las que desearía que hubiera actuado de cierta manera, y si te quedas atascado con el 'habría, podría haber, debería haber', no puede hacer este trabajo", reflexionó Hulls. "Tienes que aprender de eso y seguir adelante, de lo contrario no serás de ayuda para la próxima Gabby".