Tenemos más detalles sobre la “miserable” salida de Patrick Dempsey de Grey’s Anatomy

Si pensabas que este show era dramático en la TV, deja que descubras lo que sucede detrás de cámaras.

Lynette Rice, la autora de How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, no se contuvo en expresar su opinión sobre lo que realmente sucedió detrás de escena, y que llevó a la salida de Patrick Dempsey de Grey's Anatomy. Mientras Dempsey regresó la temporada pasada para una dramática secuencia de sueños, Rice detalló cuál parecía ser la respuesta de Dempsey en ese momento, desde su perspectiva como reportera de Entertainment Weekly.