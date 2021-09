La foto de Victoria Ruffo que ha enloquecido a sus fans

Hace un par de meses, Victoria Ruffo compartió algunos de sus consejos para cuidar su piel.

"Yo sé que el día de mañana te ves en un espejo y dices no me gusta esto, para eso están las cirugías. Pero mi abuela me daba muchos consejos, uno de ellos, no usar nada de jabón en la cara; yo me desmaquillo con agua y la crema solamente. Nada más", compartió en un video.