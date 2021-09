Mira por qué Amelia Hamlin no tiene intenciones de reconciliarse con Scott Disick

Después de la Semana de la Moda de Nueva York, Amelia cruzó el charco hasta Londres, donde llamó la atención de numerosos admiradores con sus atuendos transparentes y sus cejas decoloradas.

Sin embargo, esos admiradores no tienen nada con su mamá y su papá. Lisa y Harry Hamlin no han expresado nada más que amor y apoyo a su hija, a pesar de sus propias opiniones sobre Scott, que se guardan para sí mismos. Como Lisa le dijo a Andy Cohen en Watch What Happens Live, "Escucha, me esforcé mucho. Fui muy paciente y me esforcé mucho. Lo dejaremos así".