Los secretos de la tutela de Britney Spears serán revelados en un documental

"Este largometraje de Netflix pinta un retrato completo de la trayectoria de la estrella del pop desde la chica de al lado hasta una mujer atrapada por la fama y la familia y su propio estatus legal", se lee en un comunicado de prensa.

De la directora de los documentales How to Fix a Drug Scandal y At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal, la próxima cinta "teje una línea de tiempo impactante de jugadores antiguos y nuevos, citas secretas y la lucha detrás de escena de Britney por su propia autonomía", según Netflix. "Los mensajes de texto y un buzón de voz, así como las nuevas entrevistas con actores clave, dejan en claro lo que la propia Britney ha atestiguado: la historia completa aún no se ha contado".

El 7 de septiembre, Jamie presentó una petición en la corte para terminar la tutela de Britney, diciendo que "quiere lo mejor para su hija".

El abogado de Britney, Mathew Rosengart, compartió una declaración el 22 de septiembre que confirmó que su equipo está "avanzando" con su petición del 26 de julio para suspender a Jamie de su papel en la tutela. Él lo llamó un "requisito previo para la restauración inmediata de la dignidad y los derechos fundamentales de mi cliente".

Los fanáticos podrán ver su viaje en Britney vs Spears cuando llegue a Netflix el 28 de septiembre.