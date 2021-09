Madre de Geraldine Bazán pide apoyo para relanzar la carrera de Eleazar Gómez

"Claro que lo vamos a apoyar, pero será el juez el que determine. Yo no sé, lo queremos mucho, pero no sé que esté pasando, yo me acabo de enterar hace media hora, lo apoyamos estando con él, pero no somos justicia, el juez decide, la ley decide y la buena voluntad", aseguró en ese momento.

"... Esto es muy lamentable, muy penoso, no sé decirles nada, gracias por estar aquí, pero ustedes también deberían apoyarlo, igual y apoyamos a la chica, pero no sabemos las circunstancias...", agregó.