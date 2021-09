Nicola Coughlan asegura que la segunda temporada de Bridgerton será “extremadamente dramática”

"Definitivamente la ves madurar más", le dijo exclusivamente a E! News. "Pienso en lo de Britney [Spears], 'ella no es una niña, todavía no es una mujer' en esta temporada. Así que es más consciente del poder que ejerce, eso no significa que sea mejor usándolo. Definitivamente se mete en situaciones difíciles".

Coughlan también señaló que la segunda temporada explorará más el alter ego entrometido de Penelope, y agregó, "Definitivamente ves mucho más de Penelope y de quién es ella".

¿Ardes por más? No te preocupes, ya que Coughlan nos dio detalles más reveladores sobre la nueva temporada.