Karol G despierta diciendo "soy la fuc*ing número uno"

"Todos los días de mi vida trato de enfocarme más. Lo que le digo a la gente es, uno se tiene que despertar diciendo ‘¡soy el fucking número uno!'…¡jajaja! Si yo abro los ojos por la mañana y tengo un día horrible, la estoy pasando mal, me está pasando algo personal, las cosas no me están pasando bien, uno no quiere hacer las cosas y uno piensa ‘no, yo necesito mi momento y mi rato porque no me siento'.

"No, no, tú no te sientes bien, no necesitas tu rato para sentirte peor. Tú tienes que decir tú eres el fucking número uno y el número uno es disciplinado, trabajador, busca la manera de salir dentro de las cosas, busca la salida, la forma y así es como yo creo que hasta hoy en día se ma han dado las cosas".