A Bárbara Mori le encantaría seguir los pasos de Eiza González

Fue en agosto de este año, que Eiza González anunció que La Doña se convertiría en su misión en Hollywood.

"La tenacidad de María y su forma feroz de vivir a través de algunas de las adversidades más duras que he presenciado me han inspirado a mí y a muchos más. Me siento increíblemente honrada de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo", compartió.

La mexicana producirá y protagonizará la biopic basada en la vida de la legendaria actriz mexicana.