Gwyneth Paltrow revela porqué combinó su cabello con el de Brad Pitt en los 90s

Naturalmente, Keating quería saber si era "como estar con un gemelo". Ella se rió y preguntó, "¿Sexualmente?" Él confirmó, pero ella no dio una respuesta sobre eso.

Keating luego preguntó si deberían intentar llamar a Pitt para conocer su opinión sobre el look. Paltrow descartó esa idea y dijo, "No. ¿Por qué lo llamaríamos? No. Nadie me preguntó sobre la participación de Brad Pitt". Keating luego bromeó, "Pero está en mi cuenta de Grindr. Déjame conseguirlo de esa manera".