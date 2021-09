Jake Gyllenhaal aclara sus controversiales comentarios sobre bañarse

¡Oh mira! Es esa época del mes en la que resurge el debate sobre las celebridades y sus baños.

Justo cuando pensaste que escuchamos la última palabra sobre la saga de las estrellas, Jake Gyllenhaal abordó el tema una vez más, tratando de borrar sus comentarios anteriores sobre sus hábitos de higiene.

"No sé qué fue", dijo durante la proyección de su próxima película de Netflix, The Guilty, según BuzzFeed. "Respondí una pregunta en la que estaba siendo sarcástico e irónico, y me siguió a todos lados".