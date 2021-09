Juanpa Zurita presenta los resultados de la fabricación de casas que prometió con Love Army

"Gracias al apoyo de empresas, organizaciones, fundaciones y personas que creyeron en el proyecto, pero, sobre todo, que tuvieron la iniciativa de ayudar a los afectados, hoy me enorgullece y emociona compartir con ustedes que fue lo que ocurrió con Love Army México y que es lo que está pasando en Ocuilan, el municipio elegido para esta reconstrucción.

Continuó: "Hace cuatro años yo, personalmente, me comprometí a darles una casa a las familias que las habían perdido. No un techo temporal, no un cubo de cemento, sino un hogar digno y así fue; en mayo del 2021 se terminaron y entregaron todas las casas que se prometieron. Pero, el plan nunca fue marcharnos sin antes haber pensado en el futuro. El reto más importante fue irnos de Ocuilan dejando más allá de las casas, un entorno en el que sus habitantes pudieran superarse en todos los aspectos y desarrollar para sí mismos un flujo económico a partir de diferentes proyectos productivos".