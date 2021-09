Katherine Heigl aclara las condiciones de su controversial salida de Grey’s Anatomy

"Creé una familia y lo cambió todo", compartió la estrella de 42 años en el nuevo libro de la autora Lynette Rice, How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, en un extracto exclusivo publicado por The Daily Telegraph, el 18 de septiembre. "Cambió mi deseo de trabajar a tiempo completo".

La actriz Knocked Up, que adoptó a Nancy Leigh, ahora de 12 años, en 2008 con su esposo Josh Kelley, explicó, "Me fui de licencia familiar... y me convertí en madre, y cambió toda mi perspectiva... eso fue realmente el punto de inflexión".