El caso de Gabby Petito: El FBI allana la casa de su prometido Brian Laundrie

Gabby y Brian se embarcaron en un viaje a través del país en junio y su familia tuvo contacto con ella por última vez a finales de agosto, según el Departamento de Policía de North Port. Ella fue reportada como desaparecida el 11 de septiembre, 10 días después de que Laundrie regresara a casa sin ella el 1º de septiembre.

El domingo, 19 de septiembre, la sucursal de Denver del FBI anunció que se encontraron restos humanos en las cercanías de Spread Creek Dispersed Camping Area en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming, y aunque la identidad de la persona aún no ha sido confirmada, un comunicado de prensa señaló el cuerpo fue "consistente con la descripción de Gabrielle 'Gabby' Petito. No se ha completado la identificación forense completa para confirmar al 100 por ciento que encontramos a Gabby, pero su familia ha sido notificada de este descubrimiento. La causa de la muerte no se ha determinado en este momento".