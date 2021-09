Emma Corrin, Aidy Bryant y los looks más arriesgados de los Emmys 2021

Emma Corrin de The Crown pareció tomar nota del conjunto viral de Kim K y optó por un atuendo monocromático de cuerpo completo con un "gorro de baño" que cubrió su cabello y guantes largos, rematado con uñas negras en forma de garra para un conjunto instantáneamente icónico. El resto del elenco de The Crown, que asumió riesgos, Gillian Anderson y Josh O'Connor, ofrecieron algunos de los mejores looks en la alfombra, aunque nos hicieron rascarnos la cabeza. ¡Digamos que ciertamente necesitamos más crop tops de Gillian en nuestras vidas!

La nominada por WandaVision, Kathryn Hahn, vestía un hechizante atuendo negro de dos piezas atadas con un cinturón muy grande y un collar de esmeraldas del que no podíamos apartar la vista.