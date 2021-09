Mira el atrevido look de Emma Corrin con "gorro de baño" y garras para los Emmys 2021

La actriz británica de 25 años lució un conjunto amarillo pálido que incluía un gorro ajustado y guantes largos sin dedos que mostraban sus largas uñas negras.

El atuendo personalizado de inspiración vintage de Miu Miu ciertamente hizo que los usuarios de las redes sociales hablaran, y algunos fanáticos notaron que su sombrero daba la sensación de "gorro de baño".

Alguien más llamó a la estética un cruce entre Where the Wild Things Are y The Handmaids Tale, y otro dijo que es "elegante y sexy. Probablemente el conjunto más cómodo de la noche".