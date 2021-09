Alfombra roja de los Emmys 2021: Mira todos los looks de las estrellas

Para empezar, todos los ojos están puestos en la categoría de Mejor Serie de Drama, en la que Regé-Jean Page y el elenco de Bridgerton se enfrentarán a The Handmaid's Tale, The Crown y This Is Us.

En cuanto a la categoría de Mejor Serie de Comedia, los fanáticos están animando a Jason Sudeikis y al elenco de Ted Lasso. Al mismo tiempo, tienen una dura competencia con The Kominsky Method, Pen15 y Cobra Kai.