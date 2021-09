Hailey Bieber desestima los rumores de los supuestos maltratos de Justin Bieber

Pero en su conversación con la cantante de Sorry Not Sorry, Hailey confesó que su relación no ha estado exenta de problemas. Ella compartió que solía luchar con la sensación de haber perdido su independencia y su propia identidad.

"Hubo momentos en los que sentí que había perdido eso dentro de nuestra relación, especialmente cuando era nueva y al principio", explicó, y agregó que desde entonces han buscado terapia y consejos de otras parejas.

Ahora, se sienten cómodos haciendo lo suyo. "Ambos realmente valoramos el espacio", compartió. "Una de las cosas que más amo es que si estamos juntos en algún lugar... podríamos separarnos durante horas en una fiesta y encontrarnos durante cinco minutos y decir, '¿te estás divirtiendo? Ok, genial, te veo en un rato'. Y simplemente mantenerlo en movimiento".